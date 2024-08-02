Нижний Тагил, Свердловская область, 2 августа, 2024, 19:36 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле 3 августа объявлено днём траура по жертвам обрушения подъездов пятиэтажного дома, сообщил мэр города Владислав Пинаев.

Донат Сорокин/ТАСС

«Завтрашний день, 3 августа, в Нижнем Тагиле объявлен днём траура в связи с трагическими событиями, случившимися в многоквартирном доме на улице Сибирской, 81», — написал Пинаев в Telegram-канале.

Вместе с этим глава города выразил искренние слова соболезнования родным и близким погибших и отметил, что всем семьям, пострадавшим при обрушении, будет оказана необходимая помощь.

«В трудные времена мы должны быть вместе — поддерживать друг друга, чтобы справиться с этой болью. Нижний Тагил скорбит вместе с вами», — добавил Пинаев.

Как передавало ИА Регнум, утром 1 августа квартиры в двух подъездах жилого дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушились после взрыва, предположительно, газового баллона. Ударной волной выбило стёкла в соседних домах. По последним данным погибли семь человек. В больницах остаются 11 пострадавших, в том числе пятеро детей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил о ЧП президенту Владимиру Путину.

Жители Нижнего Тагила часто обращались к мэру города Владиславу Пинаеву с жалобами на сотрудников АО ГАЗЭКС. Люди также сообщали властям, что на улицах в Дзержинском районе пахло газом.