Нижний Тагил, Свердловская область, 2 августа, 2024, 17:34 — ИА Регнум. До семи увеличилось число погибших при частичном обрушении дома в Нижнем Тагиле, сообщает 2 августа пресс-центр МЧС России.

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«В Нижнем Тагиле спасатели МЧС России извлекли из-под завалов тело мужчины без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Ранее спасатели достали из-под обломков жилого дома тело мальчика. Это был шестой погибший на улице Сибирской. Судьба двух человек остаётся неизвестной.

В минздраве Свердловской области сообщали, что по состоянию на 17:00 (15:00 мск) в больницах остаются 11 пострадавших, в том числе пятеро детей. На тот момент пострадавшим числился 21 человек. Уточнялось, что четырёх детей и двух взрослых санавиацией доставили в медучреждения Екатеринбурга.

Как сообщало ИА Регнум, утром 1 августа квартиры в двух подъездах жилого дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушились после взрыва, предположительно, газового баллона. Ударной волной выбило стёкла в соседних домах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил о ЧП президенту Владимиру Путину.

Жители Нижнего Тагила часто обращались к мэру города Владиславу Пинаеву с жалобами на сотрудников АО ГАЗЭКС. Люди также сообщали властям, что на улицах в Дзержинском районе пахло газом.