Москва, 21 июля, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки освободили два населённых пункта — Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области, сообщило 21 июля Министерство обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

Кроме того, подразделения Западной группировки ВС РФ вышли на более выгодные рубежи, сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных действий освободили населённые пункты Розовка Луганской Народной Республики и Песчаное Нижнее Харьковской области, а также заняли более выгодные рубежи и позиции», — сообщило Минобороны.

Также министерство 21 июля сообщило, что средства ПВО РФ в минувшие сутки сбили вертолёт Ми-8 ВСУ. Кроме того, были уничтожены пусковая установка HIMARS и склад с 400 тоннами боеприпасов ВСУ. Совокупные потери противника за сутки составили до 1700 человек.

Как передавало ИА Регнум, 19 июля ведомство информировало об освобождении населённого пункта Юрьевка в ДНР. Посёлок был освобождён благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр», отмечалось в сообщении.

14 июля Минобороны сообщало об освобождении населённого пункта Урожайное в ДНР, 11 июля проинформировало об освобождении посёлка Восход, 9 июля — Яснобродовки.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что российская армия освободила от ВСУ свыше 60% территории региона. Он уточнил, что украинские войска пока продолжают оккупировать несколько крупных городов республики — Красноармейск, Доброполье, Дружковку, Константиновку, Краматорск, Славянск, а также ряд небольших населённых пунктов.