Париж, 31 июля, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс на пресс-конференции 31 июля призвал не оказывать давление на допущенных к Олимпийским играм боксёров, которые ранее были отстранены от соревнований, передаёт Daily Mail.

ТАСС

По его словам, на данном этапе спортсменки соответствуют требованиям. Он также уточнил, что по паспорту они женщины и участвуют в соревнованиях на протяжении многих лет.

«И сейчас было бы неправильно стигматизировать их. Они выступали в Токио и, кстати, на вас лежит ответственность за то, чтобы не развязывать охоту на ведьм. Они женщины, этого достаточно», — сказал Адамс.

Как передавало ИА Регнум, накануне МОК одобрил участие боксёров Иманы Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня, которые после провала гендерного теста были дисквалифицированы на чемпионате мира 2023 года, к участию в женских соревнованиях на Олимпийских играх в Париже.

Обе спортсменки выступали на Олимпийских играх 2020 года в Токио, однако во время чемпионата мира 2023 года в Нью-Дели они провалили гендерный тест. По словам главы Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева, некоторые спортсмены на мировом первенстве в Индии пытались выдать себя за женщин, однако по результатам генетических тестов было доказано, что они имеют ХY-хромосомы.

В 2021 года МОК опубликовал свод принципов для международных федераций по допуску трансгендеров до соревнований. Там, в частности, отмечалось, что «любой спортсмен, соответствующий критериям допуска, должен выступать в той гендерной категории, в которой чувствует себя лучше». В том же году первый спортсмен трансгендер принял участие в Олимпийских играх.