Москва, 2 августа, 2024, 08:33 — ИА Регнум. Украина остаётся участником более 200 международных договоров, которые заключены в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«По информации Исполнительного комитета СНГ, на сегодняшний день Украина остаётся участником более 200 международных договоров, заключённых в рамках Содружества», — цитирует её «Газета.Ru».

Захарова пояснила, что преимущественно это документы торгово-экономической и социально-гуманитарной направленности, которые представляют для киевского режима практический интерес. Например, среди них есть договор о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что Киев вышел из соглашения СНГ о выполнении полётов самолётов специального назначения.

Ранее украинское правительство приняло решение выйти из соглашения стран СНГ о материальной поддержке и льготах для ветеранов Великой Отечественной войны, а также из соглашения о создании совета командующих пограничными войсками стран СНГ.