Киев, 2 января, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Украина вышла из соглашения о создании совета командующих пограничными войсками стран СНГ, говорится в указе, опубликованном 2 января на сайте главы киевского режима Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Постановляю выйти из решения о создании Совета командующих пограничными войсками, принятого 6 июля 1992 года в городе Москве», — сказано в документе.

Зеленский также поручил министерству иностранных дел Украины направить исполнительному комитету СНГ соответствующее уведомление.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения с государствами — участниками СНГ о социальных и правовых гарантиях военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы.

Кроме того, в начале октября Украина вышла из договора с Россией и Белоруссией по борьбе с преступностью, в рамках которого страны — участницы СНГ сотрудничают в сфере борьбы с преступлениями, в том числе помогают друг другу находить объявленных в розыск.

В октябре президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате заявлял, что Грузия, Украина и Молдавия только числятся в составе СНГ, но не работают в этом формате. По его словам, Киев подписал основополагающий документ, но так и не присоединился к СНГ в полном формате, по сути, изначально уклонившись от масштабного сотрудничества.