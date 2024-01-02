Зеленский подписал указ о выходе Украины из ещё одного соглашения СНГ
Украина вышла из соглашения СНГ о создании совета командующих погранвойсками
Киев, 2 января, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Украина вышла из соглашения о создании совета командующих пограничными войсками стран СНГ, говорится в указе, опубликованном 2 января на сайте главы киевского режима Владимира Зеленского.
«Постановляю выйти из решения о создании Совета командующих пограничными войсками, принятого 6 июля 1992 года в городе Москве», — сказано в документе.
Зеленский также поручил министерству иностранных дел Украины направить исполнительному комитету СНГ соответствующее уведомление.
Как передавало ИА Регнум, в ноябре Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения с государствами — участниками СНГ о социальных и правовых гарантиях военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы.
Кроме того, в начале октября Украина вышла из договора с Россией и Белоруссией по борьбе с преступностью, в рамках которого страны — участницы СНГ сотрудничают в сфере борьбы с преступлениями, в том числе помогают друг другу находить объявленных в розыск.
В октябре президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате заявлял, что Грузия, Украина и Молдавия только числятся в составе СНГ, но не работают в этом формате. По его словам, Киев подписал основополагающий документ, но так и не присоединился к СНГ в полном формате, по сути, изначально уклонившись от масштабного сотрудничества.