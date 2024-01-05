Киев, 5 января, 2024, 23:19 — ИА Регнум. Украинское правительство приняло решение выйти из соглашения стран СНГ о материальной поддержке и льготах для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом 5 января сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

ИА Регнум

В своем Telegram-канале он уточнил, что одобрен проект закона «О выходе из соглашения об установлении для участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла военных лет и вдов погибших воинов дополнительных льгот и материальной помощи в связи с 50-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Мельничук указал на утраченную актуальность соглашения. Положения договора либо выполнены, либо учтены в нормах закона о статусе ветеранов и гарантии их социальной защиты, добавил он.

Представитель украинского кабмина подчеркнул, что с 2014 года власти придерживаются «курса на минимизацию участия в деятельности СНГ на любых уровнях и неприсоединение к любым решениям, принятым высшими органами СНГ».

Соглашение было подписано в Москве 9 декабря 1994 года.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января стало известно о выходе Украины из соглашения о создании совета командующих пограничными войсками стран СНГ, принятого 6 июля 1992 года в Москве. Лидер киевского режима Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

В ноябре 2023 года Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения с государствами — участниками СНГ о социальных и правовых гарантиях военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы. Утверждалось, что при принятии решения власти руководствовались положениями Венской конвенции о праве международных договоров в соответствии с конституцией Украины. Документ был принят в январе 1996 года.