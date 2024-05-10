Киев, 10 мая, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Украина вышла из соглашения Содружества Независимых Государств (СНГ) о выполнении полётов самолётов специального назначения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

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«С целью обеспечения национальной безопасности, усиления мер по защите национальных интересов, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины Киев выходит из соглашения о выполнении полётов воздушных судов специального назначения, подписанного 22 января 1993 года в Минске», — пояснил он.

Уточняется, что речь идёт о полётах бортов специального назначения с главами государств, председателями Верховных советов, главами правительств и официальными государственными и правительственными делегациями.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинское правительство приняло решение выйти из соглашения стран СНГ о материальной поддержке и льготах для ветеранов Великой Отечественной войны.

2 января стало известно о выходе Украины из соглашения о создании совета командующих пограничными войсками стран СНГ, принятого 6 июля 1992 года в Москве. Лидер киевского режима Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

В ноябре 2023 года Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения с государствами — участниками СНГ о социальных и правовых гарантиях военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы. Утверждалось, что при принятии решения власти руководствовались положениями Венской конвенции о праве международных договоров в соответствии с конституцией Украины. Документ был принят в январе 1996 года.