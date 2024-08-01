Севастополь, 2 августа, 2024, 02:16 — ИА Регнум. В Севастополе в ночь на 2 августа средства ПВО отразили массированную атаку ракет и беспилотников. Над городом сбили несколько воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

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«ПВО продолжает работу. По предварительным данным, сбито несколько воздушных целей», — написал он в Telegram-канале.

Городские спасательные службы зафиксировали обращения об упавшей части сбитой ракеты на пешеходном переходе в районе улицы Хрусталёва. Кроме того, обломки упали в районе улицы Острякова. Предварительно, загорелись части сбитого БПЛА.

Также обломки сбитых воздушных целей обнаружили в районе улиц Симонка и Учкуевка.

Информация о пострадавших уточняется, добавил Развожаев.

Как сообщало ИА Регнум, в Севастополе ночью 2 августа объявляли воздушную тревогу. Все оперативные службы привели в состояние боевой готовности. Горожан призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 1 августа проинформировал, что российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили оперативно-тактическую ракету ATACMS, 14 снарядов HIMARS и 61 беспилотник ВСУ. Также были поражены три американские пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot, пункт управления БПЛА, железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах.