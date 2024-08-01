Москва, 1 августа, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили оперативно-тактическую ракету ATACMS, 14 снарядов HIMARS и 61 беспилотник ВСУ, сообщил 1 августа официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и 61 беспилотный летательный аппарат», — заявил он на брифинге.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией за сутки были поражены три американские пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot, а также пункт управления БПЛА, железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах.

Как передавало ИА Регнум, 26 июля Конашенков заявил, что российские силы противовоздушной обороны в период с 20 по 26 июля сбили украинский вертолёт Ми-8 и 623 беспилотника ВСУ. Кроме того, за указанный период силы ПВО сбили 10 оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства, две тактические ракеты «Точка-У», девять управляемых авиационных бомб Hammer французского производства, а также 36 реактивных снарядов HIMARS производства США.