Севастополь, 2 августа, 2024, 01:45 — ИА Регнум. В Севастополе ночью 2 августа была объявлена воздушная тревога. Подразделения ПВО работали над уничтожением воздушных целей. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

Он подчеркнул, что все оперативные службы приведены в состояние боевой готовности.

Развожаев попросил население сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Губернатор Севастополя призвал жителей оставаться в укрытиях. Главное не оставаться на улице, так как опасность представляют осколки, подчеркнул он.

Через 12 минут после объявленной воздушной тревоги, в 01:38, Развожаев сообщил, что в городе объявили ракетную опасность.

Как сообщало ИА Регнум, российские силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили оперативно-тактическую ракету ATACMS, 14 снарядов HIMARS и 61 беспилотник ВСУ.

Ночью 1 августа в восьми областях Украины были слышны взрывы, детонация, а также звуки сирен воздушной тревоги и машин скорой помощи. В Киевской области были поражены военные склады и живая сила ВСУ.