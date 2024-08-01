Москва, 1 августа, 2024, 21:47 — ИА Регнум. Савёловский суд Москвы оставил без движения иск основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с мужем Владиславом, сообщается на сайте суда.

РИА Новости/Сергей Бобылев

«Оставлено без движения», — написано в судебной карточке.

Причина решения не названа.

Как передавало ИА Регнум, 23 июля Бакальчук подтвердила информацию о начале бракоразводного процесса с супругом Владиславом. Основательница Wildberries отметила, что речь идёт о её личной жизни и что она не хотела бы раскрывать подробности. По словам предпринимательницы, она не является чьей-либо заложницей и ни от кого не скрывается. Бакальчук уточнила, что её муж владеет 1% компании и не участвует в управлении Wildberries.

Владислав Бакальчук, в свою очередь, утверждал, что маркетплейс якобы подвергся попытке «рейдерского захвата». Он заявлял, что проблемы в семье и в компании начались ещё в марте. По словам сооснователя бизнеса, у него нет возможности встретиться с супругой, поскольку «рейдеры» оградили её от мужа и детей. Позднее основательница Wildberries опровергла информацию о захвате маркетплейса, отметив, что её супруг был в курсе проведения сделки с компанией Russ Outdoor.

31 июля Савёловский районный суд Москвы принял к производству иск Татьяны Бакальчук о расторжении брака с супругом. Она объяснила, что её разлад с супругом начался задолго до объявления об объединении с оператором наружной рекламы Russ. По её словам, первая серьёзная трещина в браке произошла ещё в ноябре 2023 года, однако шумиха из-за слияния компаний, которую запустил Владислав, стала последней каплей.