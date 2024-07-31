Москва, 31 июля, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Савёловский районный суд Москвы принял к производству иск основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с супругом Владиславом Бакальчуком. Соответствующая информация опубликована на портале судов общей юрисдикции столицы.

ТАСС

«О расторжении брака супругов, имеющих детей», — отмечается в категории дела.

Иск был подан 30 июля. Дата первого заседания по иску пока не назначена.

Как передавало ИА Регнум, 23 июля Бакальчук подтвердила информацию о начале бракоразводного процесса с супругом Владиславом. Основательница Wildberries отметила, что речь идёт о её личной жизни и она не хотела бы раскрывать подробности. По словам предпринимательницы, она не является чьей-то заложницей и ни от кого не скрывается. Бакальчук уточнила, что её муж владеет 1% компании и не участвует в управлении Wildberries.

В этот же день глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись разговора с Владиславом Бакальчуком, утверждавшим, что маркетплейс якобы подвергся попытке «рейдерского захвата». Владислав заявил, что проблемы в семье и в компании начались ещё в марте. По словам сооснователя бизнеса, у него нет возможности встретиться с супругой, поскольку «рейдеры» оградили её от мужа и детей.

Позднее сама основательница Wildberries опровергла информацию о захвате маркетплейса, отметив, что её супруг был в курсе проведения сделки с компанией Russ Outdoor.

В середине июня 2024 года Wildberries объявил, что маркетплейс и группа Russ, оператор наружной рекламы, объединяются для создания совместной новейшей цифровой торговой платформы. В начале июля Wildberries и Russ учредили совместное предприятие — компанию «РВБ». 29 июля стало известно, что домен маркетплейса Wildberries — wildberries.ru — стал принадлежать его совместной с Russ компании.