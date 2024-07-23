Москва, 23 июля, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Основательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате компании.

Виталий Невар/ТАСС Основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук

Ранее супруг основательницы маркетплейса и сооснователь бизнеса Владислав Бакальчук в беседе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым заявил, что компания подверглась «рейдерскому захвату». По его словам, «рейдеры» оградили Татьяну от мужа и семерых детей.

«Это не рейдерский захват. Это развод», — опровергла сообщения Бакальчук в Telegram-канале.

По словам основательницы компании, всё было согласовано с её супругом Владиславом Бакальчуком, который лично присутствовал на презентации новой структуры объединенной компании. Она также опубликовала фотографию с этой презентации.

Как сообщало ИА Регнум, Владислав Бакальчук 23 июля встретился с главой Чечни, с которым они знакомы около десяти лет. Сообщалось, что активы Wildberries, на создание которой Владислав и Татьяна потратили 21 год, с начала июля путём юридических махинаций переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor. В свою очередь Кадыров назвал происходящее «откровенным и наглым рейдерским захватом» и поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию.