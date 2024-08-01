Москва, 1 августа, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден не появляется на публике, чтобы помочь рейтингу вице-президента Камалы Харрис, заявил 1 августа в разговоре с ИА Регнум политолог Александр Асафов.

Global Look Press/Mikala Compton/Aas/Pool

Так он прокомментировал исчезновение американского лидера из публичного пространства. Ранее в США начали задаваться вопросами, куда делся Байден.

Асафов в свою очередь напомнил, что американский лидер уже выступал публично после своего решения выйти из президентской гонки. Политолог подчеркнул, что сейчас любое упоминание о главе государства в СМИ мешает Харрис как новому кандидату в президенты США от демократов.

«Любое его включение сейчас медийное, громкое или не очень, оно, соответственно, напрямую бьёт по рейтингу Харрис», — сказал эксперт.

Асафов полагает, что руководство США достаточно щепетильно относится к этой теме, поэтому помогает вице-президенту, не вмешиваясь в её политическую активность. Политолог уверен, что любое появление Байдена на публике будет снижать рейтинг Харрис и добавлять очки к её антирейтингу.

Вместе с тем он подчеркнул, что вице-президент США сама начала поддерживать в своей риторике тезисы, посвящённые работе действующего американского лидера. По мнению Асафова, речь идёт о сигнале элите Демократической партии.

«Часть электоральной повестки, которая рассказывает про то, что Байден классный президент, для того, чтобы убедить внутренних лидеров в Демократической партии в том, что она будет наследовать его курс для обретения их поддержки», — считает политолог.

Эксперт также отметил, что часть тяжеловесов и спонсоров Демпартии ещё не высказалась по поводу кандидатуры Харрис.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля Белый дом проинформировал, что Джо Байден заразился коронавирусом и ушёл на самоизоляцию в своей резиденции в штате Делавэр. Болезнь якобы протекала у президента в лёгкой форме, и он продолжил исполнять свои обязанности.

21 июля Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. Он объяснил своё решение интересами Демократической партии и будущего США. Американский лидер также отметил, что останется исполнять обязанности до истечения своих полномочий, и предложил сделать Харрис кандидатом от демократов на выборах.

После этого Байден несколько дней не появлялся на публике. В США появились слухи о его смерти. К этим утверждениям присоединились ведущие американского телеканала Fox News, которые призвали предъявить доказательства, что президент жив.

Позже ведущие СМИ опубликовали кадры с Байденом, а официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что глава государства продолжает выступать на публике и руководить страной.

31 июля подписчик американского предпринимателя Илона Маска задал тому вопрос, куда пропал Байден и жив ли он. Миллиардер ответил сообщением, в котором использовал картинку с человеком, пожимающим плечами.

1 августа газета The Washington Post написала, что Байден ещё испытывает тоску после отказа от президентской гонки, но уже смирился с ситуацией и даже начал шутить. Источники в окружении президента, с которыми побеседовали журналисты, признались, что его график стал менее плотным. Авторы публикации предположили, что такими шагами Байден желает, чтобы большее внимание уделялось Камале Харрис.