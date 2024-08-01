Вашингтон, 1 августа, 2024, 09:30 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск обратил внимание на исчезновение президента США Джо Байдена из публичного пространства, комментируя сообщения в соцсети X.

Zuma/TASS Президент США Джо Байден

В конце июля Маск присоединился к тем политикам и пользователям, которые интересовались, куда пропал глава государства после сообщений о заболевании COVID, изоляции и отказе от дальнейшего участия в предвыборной гонке. Позже ведущие американские телеканалы опубликовали кадры с Байденом, а официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что он продолжает руководить страной и выступать на публике.

Один из пользователей поинтересовался, жив ли Байден, которого снова не видно на публике. Маск для ответа на комментарий использовал картинку с пожимающим плечами человеком.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня Маск предположил, что Соединёнными Штатами вообще никто не управляет. Такой комментарий он оставил в соцсети X после теледебатов с участием Байдена и бывшего президента Дональда Трампа.

В июле Байден резко высказался в адрес Маска, обвинив предпринимателя и его «богатых дружков» в попытке купить запланированные на ноябрь выборы. Маск, с иронией отвечая на критику, заявил, что «живёт в голове» Байдена совершенно бесплатно.