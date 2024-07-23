Вашингтон, 23 июля, 2024, 21:14 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден появился на публике впервые после того, как объявил о выходе из предвыборной гонки.

Chris Kleponis/POOL/Global Look Press Президент США Джо Байден

Байден попал в объективы журналистов в тот момент, когда поднимался на борт самолёта, чтобы вылететь из штата Делавэр в Вашингтон. Ожидается, что уже на следующий день он выступит с обращением, в котором затронет тему своего выхода из президентской гонки.

Как сообщил пресс-пул Белого дома, короткое общение Байдена с журналистами состоялось на военной базе Довер в Делавэре.

«Я чувствую себя хорошо», — сказал он, когда у него спросили о самочувствии.

При этом глава вашингтонской администрации не ответил на вопросы о причинах выхода из избирательной кампании и о том, способна ли вице-президент Камала Харрис победить на выборах.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля Белый дом проинформировал, что Байден заразился коронавирусом и ушёл на самоизоляцию в своей резиденции в штате Делавэр. При этом он продолжил выполнять свои обязанности.

21 июля Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. По его словам, такое решение он принял в интересах Демократической партии и будущего страны. В качестве кандидата на предстоящих выборах Байден предложил Харрис.

Вместе с тем американский телеканал Fox News призвал предъявить доказательства того, что глава государства жив. Представители СМИ указали на то, что Байден сделал заявление о выходе из президентской гонки письменно, не выступая на камеру. С тех пор его не видели на публике.

В пресс-службе Белого дома заявили, что Байден вернётся на своё рабочее место во вторник, 23 июля. По данным телеканала NBC, он выступит с обращением к нации.