Вашингтон, 22 июля, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Ведущие американского телеканале Fox News призвали предъявить доказательства, что президент США Джо Байден жив.

Сергей Мамонтов/РИА Новости

Во время одной из передач ведущие и гости студии посчитали странным, что Байден не заявил сам на камеру о том, что выходит из президентской гонки, а сделал это в форме письма. Они обратили внимание, что с тех пор он ещё ни разу не появился на публике.

Ведущая Дана Перино указала, что с момента последней съёмки не было ни одного фото.

«Я надеюсь, с ним всё в порядке», — сказала она и попросила предоставить доказательства.

Как сообщало ИА Регнум, Байден 21 июля объявил, что выходит из президентской гонки. Он объяснил, что снял свою кандидатуру в интересах Демократической партии и США, и призвал демократов поддержать на выборах кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Кандидат в президенты Дональд Трамп в этой связи назвал Байдена худшим президентом в истории страны. Также он заявил, что действующий глава Белого дома завтра забудет, что снялся с президентской гонки.

Американский миллиардер Дэвид Сакс сравнил снятие Байдена с предвыборной гонки с госпереворотом.

Руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков заявил корреспонденту ИА Регнум, что решение Байдена о выходе из президентской гонки — это беспрецедентный случай: в американской истории никогда такого не было, чтобы кандидат выиграл все праймериз и буквально накануне своей номинации выходил из гонки. Эксперт отметил, что Трамп начал усиливать свои позиции и Байден не смог переломить эту тенденцию.