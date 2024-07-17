Вашингтон, 18 июля, 2024, 01:55 — ИА Регнум. В администрации США подтвердили, что американский лидер Джо Байден заразился коронавирусом, болезнь протекает в лёгкой форме, «с мягкими симптомами».

Джо Байден с супругой Джилл

«Президент Байден получил положительный тест на COVID-19», — сообщили в пресс-пуле Белого дома.

Джо Байден намерен находиться на самоизоляции в резиденции в Делавэре, продолжая выполнять свои обязанности.

Сам Байден заявил журналистам, что чувствует себя хорошо, на борт своего самолёта поднялся без посторонней помощи, и без маски.

Как сообщало ИА Регнум, прививку от COVID-19 обновлённой вакциной Байден сделал в сентябре 2023 года. Перед этим он прошёл вакцинацию от респираторно-синцитиального вируса.

В начале сентября 2023 года супруга президента Джилл Байден заразилась COVID-19. Она легко переносила болезнь. Супруги болели коронавирусом в 2022 году.

Президент США заразился коронавирусом и не выступит на ежегодной конференции правозащитной организации UnidosUS в Лас-Вегасе, информировало агентство Reuters со ссылкой на организаторов мероприятия.