Москва, 1 августа, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому в отношении блогера Елены Блиновской, сообщила пресс-служба ведомства 1 августа.

Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов, отмывании денежных средств, приобретённых преступным путём, и неправомерном обороте средств платежей, сказано в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.

«Она занизила доходы, налоговую базу для исчисления налога на доходы физических лиц и, как следствие, суммы НДФЛ и НДС, подлежащие уплате в бюджет Российской Федерации, обеспечила поэтапное предоставление в налоговый орган налоговых деклараций, содержащих заведомо ложные сведения, уклонившись от уплаты налогов в общей сумме свыше 906,6 млн рублей, то есть в особо крупном размере», — отметила пресс-служба.

Прокуратура напомнила, что ранее заявила иск о взыскании с Блиновской ущерба, причинённого бюджету РФ. На имущество стоимостью более 650,5 млн рублей, принадлежащее Блиновской и её родственникам, наложен арест. После вручения подозреваемой обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Савеловский суд Москвы для рассмотрения по существу.

Блиновская продолжает содержаться под стражей, а уголовное дело в отношении её мужа, который находится в розыске, выделено в отдельное производство, напомнило также ведомство.

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