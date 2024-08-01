Москва, 1 августа, 2024, 07:29 — ИА Регнум. Следователи Следственного департамента МВД России возбудили уголовное дело по факту хищения денежных средств в особо крупном размере из бюджета РФ при исполнении государственных контрактов для нужд Минобороны, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Иван Шилов ИА Регнум Арест

По данным следствия, в 2019–2022 годах фигуранты и сотрудники АО «Военторг» вместе с соучастниками, находясь в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае и в ряде других российских регионов, вступили в преступный сговор с целью хищения средств Минобороны.

Злоумышленники через подконтрольные им организации приобрели продукцию у компаний-производителей, бенефициаром которых выступал 41-летний предприниматель из Республики Северная Осетия — Алания. Сообщники, по словам Волк, обеспечили заключение госконтрактов на поставку «армейских несессеров» на сумму примерно 625 млн рублей. Цена была завышена на более чем 400 млн.

В результате преступных действий Минобороны и бюджету Российской Федерации был причинён ущерб в особо крупном размере.

У руководства, сотрудников Минобороны и компании АО «Военторг» и нескольких организаций силовики провели 64 обыска, в ходе которых были изъяты документы, электронные носители информации, мобильные средства связи и другие предметы доказательственного значения. Кроме того, допросили более 30 свидетелей.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве суд принял решение об аресте имущества фигурантов дела «Военторга», подозреваемых в крупных хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России.

Также в Москве задержали экс-начальника департамента информационных технологий АО «Оборонэнерго» Марка Манукяна по уголовному делу о хищениях в компании. Дело в его отношении объединили с уголовным делом о хищении путём мошенничества в «Оборонэнерго». Как считают следователи, халатность задержанного привела к хищениям в компании. Манукян признал свою вину.