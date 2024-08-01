Москва, 1 августа, 2024, 04:27 — ИА Регнум. В Москве суд принял решение об аресте имущества фигурантов дела «Военторга», подозреваемых в крупных хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Министерства обороны России. Об этом 1 августа сообщило «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Столичный суд накануне удовлетворил ряд ходатайств о наложении ареста на имущество фигурантов дела», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, в отношении руководства и сотрудников «Военторга» возбудили уголовное дело о хищениях в особо крупном размере, подтвердили в МВД России. По версии следствия, в 2019–2022 годах фигуранты и иные соучастники, находясь в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае и в ряде других российских регионов, вступили в преступный сговор с целью хищения средств Минобороны. Руководителя «Военторга» задержали, ему предъявили обвинение.

Подозреваемые с помощью сообщников обеспечили заключение госконтрактов на поставку «Армейских несессеров» общей суммой около 625 млн рублей. Затем они обманули представителей Минобороны и Федерального казначейства, продав товар госведомству по необоснованно увеличенной цене на более чем 400 млн рублей.

В ходе 64 обысков домов, квартир и офисов фигурантов дела изъяли документы, электронные носители информации, телефоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение.