Москва, 1 августа, 2024, 02:21 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел РФ возбудило уголовное дело о крупном хищении руководством и сотрудниками «Военторга» при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Министерство обороны России В «Военторге»

По версии следствия, в 2019–2022 годах руководитель и сотрудники АО «Военторг», а также иные соучастники, находясь в Москве, в Северной Осетия, в Ставропольском крае и в других регионах РФ, вступили в преступный сговор с целью хищения средств Минобороны.

Руководитель «Военторга» задержан, ему предъявлено обвинение.

Фигуранты создали устойчивую организованную группу и с помощью сообщников обеспечили заключение госконтрактов на поставку «Армейских несессеров». Общая сумма контрактов составила почти 625 млн рублей.

Подозреваемые закупили продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых являлся предприниматель — 41-летний уроженец Республики Северная Осетия-Алания.

Далее, обманув представителей Минобороны и Федерального казначейства продали товар госведомству, экономически необоснованно увеличив цену на более чем 400 млн рублей.

«В результате этих действий Минобороны России и бюджету Российской Федерации причинён ущерб в особо крупном размере», — пояснила Ирина Волк.

В ходе 64 обысков домов, квартир и офисов причастных к преступлению фигурантов были изъяты документы, электронные носители информации, телефоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Допрошено более 30 свидетелей.

«Предварительное расследование продолжается», — заключила представитель МВД РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве задержали экс-начальника департамента информационных технологий АО «Оборонэнерго» Марка Манукяна по уголовному делу о хищениях в компании.

Дело в отношении Манукяна объединили с уголовным делом о хищении путём мошенничества в «Оборонэнерго». Как считают следователи, халатность задержанного привела к хищениям в компании. Манукян признал свою вину.

26 июля Хамовнический районный суд Москвы приговорил к лишению свободы на сроки от 6,5 до 7,5 года трёх предпринимателей, признанных виновными в хищении средств у Минобороны. Все трое будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Вице-губернатора Хабаровского края Евгения Никонова задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Предполагается, что совместно с Никоновым действовали несколько его подчинённых и аффилированных лиц.