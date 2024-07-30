Хабаровск, 30 июля, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Вице-губернатора Хабаровского края Евгения Никонова задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Алексей Майшев/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости Евгений Никонов

Отмечается, что, по предварительной версии, зампред правительства получал крупные взятки посредством махинаций с контрактами. Предварительно, хищения осуществлялись при закупках в медицинской и строительной сферах.

Кроме того, предполагается, что совместно с Никоновым действовали несколько его подчинённых и аффилированных лиц.

Как передавало ИА Регнум, 17 июля Басманный суд Москвы отправил под стражу заместителя начальника полиции Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте Казбека Мурзаева по делу о получении особо крупной взятки.

В этот же день стало известно о задержании бывшего руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского. Он был задержан по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве в особо крупном размере, сказано в сообщении.