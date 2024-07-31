Москва, 31 июля, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Тегеран ожидает, что представители всех независимых стран мира осудят теракт, из-за которого погиб глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Об этом заявил посол исламской республики в РФ Казем Джалали.

Mamoun Wazwaz/Global Look Press

«Мы были свидетелями того, что Министерство иностранных дел России и российские должностные лица осудили такие действия, и мы ожидаем, что исламские и независимые страны также осудят этот террористический акт», — сказал дипломат.

По словам главы иранского диппредставительства, убийство Хании на территории Ирана показало, что Запад усиливает эскалацию конфликта в регионе. Несмотря на заявления западных стран о прекращении войны в Газе, происшедший теракт свидетельствует об отсутствии у них цели прекращать атаки против палестинского народа, отметил он.

Также Джалали добавил, что убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС нарушает все международные законы и международное право.

«Это очевидное преступление и террористический акт были совершены режимом, который не привержен ни международным законам, ни международному праву», — заявил он.

Ранее Казем Джалали заявил, что Израиль уничтожил в секторе Газа 12 родственников Исмаила Хании, включая его детей и внуков.

Как передавало ИА Регнум, ночью 31 июля 61-летний глава политбюро и один из его телохранителей погибли в результате ракетного удара по дому в Тегеране. По данным иранского агентства Nour News, на дом, где находился Хания, сбросили авиабомбу.

Представитель ХАМАС в Ливане Махмуд Тах возложил ответственность за убийство Хании на Израиль и США. Он заявил, что атака была согласована с Вашингтоном.

Кремль и российский МИД решительно осудили атаку на Ханию. По словам замглавы министерства Михаила Богданова, совершено политическое убийство, которое приведёт к дальнейшей эскалации напряжённости.