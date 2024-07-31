Москва, 31 июля, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Израиль уничтожил в секторе Газа 12 родственников главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, включая его детей и внуков, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

РИА Новости / Максим Блинов

«Мы уверены в том, что террористические действия не повлияют на решимость палестинского народа к освобождению своих оккупированных земель», — заявил Джалали.

Глава диппредставительства добавил, что израильский режим, осуществляя девятимесячную агрессию в Газе, потерпел поражение, и уничтожив более 40 тыс. палестинцев, включая женщин и детей, не смог победить волю и сопротивление народа Газы. По словам дипломата, теперь этот режим приступил к уничтожению палестинских лидеров.

Как передавало ИА Регнум, ночью 31 июля 61-летний глава политбюро и один из его телохранителей погибли в результате ракетного удара по дому в Тегеране. По данным иранского агентства Nour News, на дом, где находился Хания, сбросили авиабомбу.

ХАМАС официально подтвердило смерть Исмаила Хании. В Иран он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Представитель ХАМАС в Ливане Махмуд Тах возложил ответственность за убийство Хании на Израиль и США. Он заявил, что атака была согласована с Вашингтоном.

Кремль и российский МИД решительно осудили атаку на Ханию. По словам замглавы министерства Михаила Богданова, совершено политическое убийство, которое приведёт к дальнейшей эскалации напряжённости.