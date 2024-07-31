Симферополь, 31 июля, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Причиной пожара в торговом центре «Лоцман» в Симферополе стал ремонт в детской батутной комнате, сообщили 31 июля в региональном главке СКР.

Прокуратура Республики Крым

Вечером 30 июля в Симферополе загорелось здание торгового центра, в результате чего частично обрушилась кровля. Пожар начался на третьем этаже, огонь распространился на площади 500 кв. метров. Из здания были эвакуированы порядка 130 человек, никто не пострадал. Пожар был ликвидирован спасателями ночью.

По данным следствия, пожар произошёл из-за того, что на территории детского батутного центра, который расположен на третьем этаже ТЦ, с нарушением техники безопасности выполнялись строительно-ремонтные работы с применением шлифовальной машинки.

«Искры от аппарата попали на легковоспламеняющиеся детские поролоновые кубы, которые не были ограждены», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, в категории работ, услуг или товаров для детей. Директор батутного аттракциона задержан, добавили в региональном главке СКР.

Как передавало ИА Регнум, вечером 26 июля в многоэтажке на улице Корунковой в Засвияжском районе Ульяновска вспыхнул пожар. Перед этим в жилом доме прогремел взрыв.

Возгорание удалось ликвидировать. Из здания эвакуировали 87 человек, включая 12 детей. В связи со случившимся власти организовали пункт временного размещения для жильцов. В результате пожара погибли три человека: две женщины и ребёнок. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Вечером 17 июля МЧС проинформировало, что в четырёхэтажном здании на Пресненском Валу в центре Москвы возник крупный пожар. На месте работали более 130 специалистов, 38 единиц техники и вертолёт. Людей в административном здании не было, горело чердачное помещение. Для ликвидации всех очагов возгорания была вскрыта кровля.

В Челябинске 8 июля вспыхнул пожар в торгово-развлекательном центре «Фиеста» в северо-западном районе. Из здания эвакуировали порядка 200 человек. Пожар вспыхнул на втором этаже.