Москва, 17 июля, 2024, 19:48 — ИА Регнум. В четырёхэтажном здании на Пресненском валу в центре Москвы вспыхнул крупный пожар, к месту возгорания следует вертолёт Ка-32, сообщила 17 июля пресс-служба МЧС России в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«На улице Пресненский вал горит чердачное помещение административного здания. Людей внутри нет», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что к ликвидации возгорания привлечено более 100 человек и 34 единицы техники.

Ранее в экстренных службах города сообщили, что в центре Москвы загорелось здание Центра цифровизации образования. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Информации по пострадавшим не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля из-за пожара из общежития Московского государственного университета на проспекте Вернадского эвакуировали находящихся в здании людей. В оперативных службах отметили, что пожар вспыхнул на девятом этаже здания дома студента МГУ.

4 июля в центре Москве на улице Грузинский Вал загорелась хозяйственная постройка, площадь возгорания составила 600 квадратных метров. На месте работали 37 специалистов и 10 единиц техники. Также для тушения прибыл пожарный поезд. В экстренных службах уточнили, что горящий ангар обрушился по всей площади.