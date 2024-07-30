Симферополь, 30 июля, 2024, 22:16 — ИА Регнум. В городе Симферополе вечером 30 июля загорелось здание торгового центра, частично обрушилась кровля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Пожарные. Иван Шилов ИА REGNUM

Предварительно, пожар начался на третьем этаже ТЦ. Огонь распространился на площади 500 кв. метров, уточнили в Telegram-канале ведомства.

Из здания эвакуировали около 130 человек, пострадавших нет.

На место происшествия выехали 70 специалистов и 29 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, днём 24 апреля в посёлке Комсомольское под Симферополем при возгорании цистерн пострадали три человека. По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил технологического процесса. Спасатели оперативно ликвидировали открытое горение на площади 10 кв. метров.