Челябинск, 8 июля, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в торгово-развлекательном комплексе «Фиеста» в Челябинске, 200 человек эвакуировали, сообщили 8 июля в пресс-службе регионального управления МЧС.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В здании ТРК на улице Молодогвардейцев сработала автоматическая пожарная сигнализация.

«По прибытии происходило горение в отделе «Мир шапок» на втором этаже здания на площади 1 кв. м. Проведена эвакуация (200 человек)», — сообщили в ведомстве.

К настоящему моменту в здании ликвидировали открытое горение. По данным ведомства, никто в результате не пострадал. Для установления причины пожара на место ЧП направлена испытательная пожарная лаборатория.

Как сообщало ИА Регнум, крупный пожар в Челябинске произошёл 19 января на вещевом рынке «Восточный город». Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. В ликвидации ЧП участвовали порядка ста сотрудников МЧС. Пожар вспыхнул вечером, когда в торговых рядах не было ни посетителей, ни продавцов. Людей эвакуировали из находящегося рядом с рынком здания ТЦ «Европа — Азия».