Ульяновск, 26 июля, 2024, 20:24 — ИА Регнум. В Ульяновске для жильцов дома, в котором произошёл взрыв и пожар, организован пункт временного размещения. Об этом 26 июля сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в Telegram-канале.

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«На данный момент организован пункт временного размещения в гостинице «Волга» — сейчас специалисты соцзащиты отрабатывают с семьями оказание необходимой помощи», — написал он.

Глава региона подтвердил, что в результате ЧП погибли два человека, с пострадавшими сейчас работают медики.

Русских сообщил, что на месте ЧП открытое горение ликвидировано, причины пожара выясняются.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля в многоэтажке в Ульяновске произошёл взрыв, после чего начался пожар. В результате ЧП погибли два человека, в том числе ребёнок. При этом уточнялось, что дом не газифицирован.