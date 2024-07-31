Ереван, 31 июля, 2024, 17:18 — ИА Регнум. В ереванском аэропорту Звартноц 31 июля прошла официальная церемония по случаю окончания службы российских пограничников, передаёт Sputnik.

Арам Нерсесян / РИА Новости

С 1 августа пограничников РФ заменят в Звартноце служащие пограничных войск Службы национальной безопасности Армении. Представители погранслужб двух стран подписали соответствующие документы. В протоколе отмечается, что российские специалисты оказали Армении «неоценимую помощь», в том числе в подготовке кадров.

Начальник погрануправления ФСБ в Армении Роман Голубицкий в ходе церемонии заявил, что российские пограничники достойно выполнили поставленные задачи в аэропорту Звартноц, и выразил надежду, что в дальнейшем безопасность Армении будет обеспечена на столь же высоком уровне уже армянскими службами.

Опыт и знания российских пограничников будут и дальше применяться их армянскими коллегами, отметил в свою очередь командующий погранвойсками Армении Эдгар Унанян.

Российские пограничники обслуживали пункт пропуска в аэропорту Звартноц с 1992 года. В начале 2024 года руководители Армении стали критиковать их работу и заявлять, что присутствие пограничников РФ в Звартноце должно быть прекращено.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал ряд острых антироссийских заявлений, в частности, пригрозил вывести страну из ОДКБ, а также заявил, что российские пограничники 1 августа покинут ереванский аэропорт Звартноц.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял, что основными партнёрами республики стали США и ЕС. Кроме того, в марте–апреле 2024 года стало известно об отказе армянских банков от обслуживания карт «Мир», а армянские телеканалы прекратили ретрансляцию ряда российских программ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обращал внимание на то, что в Армении действуют прозападные силы, пытающиеся подорвать влияние Москвы в стране. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Армению превращают в инструмент реализации опасных планов коллективного Запада.

США стремятся вытеснить Россию из Армении, понимая, что уход РФ из этой страны будет означать потерю позиций на Южном Кавказе и станет геополитической неудачей Москвы, отмечал в беседе с ИА Регнум руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.