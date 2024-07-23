Ереван, 23 июля, 2024, 16:49 — ИА Регнум. США стремятся вытеснить Россию из Армении, понимая, что уход России из этой страны будет означать потерю позиций на Южном Кавказе и станет геополитической неудачей РФ. Такое мнение 23 июля корреспонденту ИА Регнум высказал руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян, комментируя мнение о том, что американские власти намерены открыть южный фронт против России через Армению.

Министерство обороны Армении

Журналист турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер сообщил, что США уже не раз предпринимали попытки открыть южный фронт у границ России, воспользовавшись протестами в Грузии, однако не достигли в этом успеха. Теперь с этой же целью Вашингтон стремится сблизиться с Арменией. Журналист считает, что своими действиями США стремятся достичь сразу двух целей — открыть южный фронт против России и вклиниться в «астанинский треугольник» (Турция — Россия — Иран).

Халатян не согласился с тем, что США намерены открыть южный фронт против России через Армению. Он объяснил это тем, что у Армении и России нет общей границы и территориального конфликта.

«Однако США пытаются вытеснить Россию из Армении, понимая, что её уход будет означать фактический уход с Южного Кавказа. Грузия, несмотря на проблемы с США, всё равно намерена стать членом НАТО и ЕС, и действующие власти от этого курса не отказываются. Сейчас основная проблема в отношениях с западными партнёрами состоит в том, что Тбилиси отказывается предпринимать шаги, которые отвечают исключительно интересам Вашингтона и Брюсселя и могут привести к серьёзным проблемам в сфере безопасности и экономики Грузии. Что очень схоже на ситуацию, например, с политикой Венгрии, которая остаётся частью западного сообщества, несмотря на серьёзную критику за отказ занимать радикальную антироссийскую позицию. Азербайджан — военно-политический союзник Турции, он помогает своей политикой вытеснять Россию из региона и замещать российские энергоресурсы для ЕС. Россия представлена в Армении своей военной базой. Армения является членом ОДКБ и ЕАЭС. Поэтому США будут действовать в этом направлении», — подчеркнул эксперт.

Он считает, что уход из Армении будет геополитической неудачей России, ударом по имиджу и тем объединениям, в которых Москва является лидером, например, ОДКБ и ЕАЭС. России стоит чётко обозначить свои интересы на Южном Кавказе и понимать, что имидж этих организаций напрямую влияет и на её вес на международной арене, добавил Халатян.

По его словам, если Россия будет показывать альтернативную точку зрения и готовность быть альтернативой планам Запада и Турции, ей удастся остаться в регионе.

«В реалиях Южного Кавказа путь на Запад означает путь к Турции, которая фактически является «оператором» Запада в регионе и единственной страной НАТО, граничащей со странами региона. Разворот Армении на Запад означает разворот к Турции. Удастся ли действующим властям при поддержке Запада довести этот процесс до конца или нет, остаётся пока под вопросом», — отметил руководитель Аналитического центра.

Как передавало ИА Регнум, 6 июля стало известно о проведении США и Арменией совместных учений в период с 15 по 25 июля. В минобороны республики отметили, что их цель — повысить уровень слаженности подразделений, которые участвуют в международных миротворческих миссиях, улучшить уровень боевой готовности подразделений Армении, а также обменяться передовым опытом в области управления и тактической коммуникации, отмечается в пресс-службе.

Ранее Армения и США в совместном заявлении обозначили намерение повысить уровень отношений до стратегического партнёрства. Премьер-министр республики Никол Пашинян выразил уверенность, что решение поспособствует построению мирного и процветающего будущего двух стран.

Премьер Армении грозил выходом из ОДКБ, а также заявил, что российские пограничники 1 августа покинут ереванский аэропорт Звартноц.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в марте заявила, что Армению превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада. Она подчеркнула, что эти планы явно расходятся с коренными интересами армянского народа.