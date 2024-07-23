Эксперт оценил мнение о том, что США хотят открыть южный фронт против РФ
Эксперт Халатян: США стремятся вытеснить Россию из Армении
Ереван, 23 июля, 2024, 16:49 — ИА Регнум. США стремятся вытеснить Россию из Армении, понимая, что уход России из этой страны будет означать потерю позиций на Южном Кавказе и станет геополитической неудачей РФ. Такое мнение 23 июля корреспонденту ИА Регнум высказал руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян, комментируя мнение о том, что американские власти намерены открыть южный фронт против России через Армению.
Журналист турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер сообщил, что США уже не раз предпринимали попытки открыть южный фронт у границ России, воспользовавшись протестами в Грузии, однако не достигли в этом успеха. Теперь с этой же целью Вашингтон стремится сблизиться с Арменией. Журналист считает, что своими действиями США стремятся достичь сразу двух целей — открыть южный фронт против России и вклиниться в «астанинский треугольник» (Турция — Россия — Иран).
Халатян не согласился с тем, что США намерены открыть южный фронт против России через Армению. Он объяснил это тем, что у Армении и России нет общей границы и территориального конфликта.
«Однако США пытаются вытеснить Россию из Армении, понимая, что её уход будет означать фактический уход с Южного Кавказа. Грузия, несмотря на проблемы с США, всё равно намерена стать членом НАТО и ЕС, и действующие власти от этого курса не отказываются. Сейчас основная проблема в отношениях с западными партнёрами состоит в том, что Тбилиси отказывается предпринимать шаги, которые отвечают исключительно интересам Вашингтона и Брюсселя и могут привести к серьёзным проблемам в сфере безопасности и экономики Грузии. Что очень схоже на ситуацию, например, с политикой Венгрии, которая остаётся частью западного сообщества, несмотря на серьёзную критику за отказ занимать радикальную антироссийскую позицию. Азербайджан — военно-политический союзник Турции, он помогает своей политикой вытеснять Россию из региона и замещать российские энергоресурсы для ЕС. Россия представлена в Армении своей военной базой. Армения является членом ОДКБ и ЕАЭС. Поэтому США будут действовать в этом направлении», — подчеркнул эксперт.
Он считает, что уход из Армении будет геополитической неудачей России, ударом по имиджу и тем объединениям, в которых Москва является лидером, например, ОДКБ и ЕАЭС. России стоит чётко обозначить свои интересы на Южном Кавказе и понимать, что имидж этих организаций напрямую влияет и на её вес на международной арене, добавил Халатян.
По его словам, если Россия будет показывать альтернативную точку зрения и готовность быть альтернативой планам Запада и Турции, ей удастся остаться в регионе.
«В реалиях Южного Кавказа путь на Запад означает путь к Турции, которая фактически является «оператором» Запада в регионе и единственной страной НАТО, граничащей со странами региона. Разворот Армении на Запад означает разворот к Турции. Удастся ли действующим властям при поддержке Запада довести этот процесс до конца или нет, остаётся пока под вопросом», — отметил руководитель Аналитического центра.
Как передавало ИА Регнум, 6 июля стало известно о проведении США и Арменией совместных учений в период с 15 по 25 июля. В минобороны республики отметили, что их цель — повысить уровень слаженности подразделений, которые участвуют в международных миротворческих миссиях, улучшить уровень боевой готовности подразделений Армении, а также обменяться передовым опытом в области управления и тактической коммуникации, отмечается в пресс-службе.
Ранее Армения и США в совместном заявлении обозначили намерение повысить уровень отношений до стратегического партнёрства. Премьер-министр республики Никол Пашинян выразил уверенность, что решение поспособствует построению мирного и процветающего будущего двух стран.
Премьер Армении грозил выходом из ОДКБ, а также заявил, что российские пограничники 1 августа покинут ереванский аэропорт Звартноц.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в марте заявила, что Армению превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада. Она подчеркнула, что эти планы явно расходятся с коренными интересами армянского народа.