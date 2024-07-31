Москва, 31 июля, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Власти Индонезии приветствуют идею открытия генконсульства РФ на Бали, заявил 31 июля на встрече с президентом России Владимиром Путиным избранный президент Индонезии Прабово Субианто.

Максим Константинов/ТАСС

Он также заявил, что поддерживает идею запуска прямых авиарейсов из России на Бали.

«Мы полагаем, что «Аэрофлот» может совершать прямые рейсы на Бали. Мы полностью поддерживаем возможность прямых рейсов, осуществляемых не только «Аэрофлотом», но и другими авиакомпаниями», — сказал Субианто.

Как передавало ИА Регнум, в июне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что власти прорабатывают вопрос возобновления в ближайшей перспективе прямого авиасообщения с Южной Кореей, Индонезией и Саудовской Аравией. В настоящее время в России действует прямое международное авиасообщение с 38 странами, напомнил он.

Субианто прибыл в Россию с рабочим визитом утром 31 июля. Он провёл переговоры с министром обороны России Андреем Белоусовым. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в области обороны. Россия рассматривает Индонезию как одного из важнейших партнёров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сказал Белоусов.

Позднее Субианто приехал в Кремль на переговоры с президентом России. Путин в ходе встречи отметил, что торгово-экономические связи двух стран успешно развиваются, а товарооборот за последние годы вырос вдвое. Субианто назвал Россию большим другом Индонезии и заявил, что надеется на дальнейшее укрепление отношений.