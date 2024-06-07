Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 08:52 — ИА Регнум. В России прорабатывается вопрос возобновления в ближайшей перспективе прямого авиасообщения с Южной Кореей, Индонезией и Саудовской Аравией, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Olga Sokolova/Global Look Press

«Прорабатывается вопрос в ближайшей перспективе возобновить авиасообщение с Индонезией, Саудовской Аравией и Республикой Корея», — сказал он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, отечественные авиакомпании также планируют начать рейсы в Иорданию и Кувейт. Всего на сегодня в России действует прямое международное авиасообщение с 38 странами, напомнил Чернышенко.

Как передавало ИА Регнум, ранее по поручению президента России Владимира Путина было возобновлено регулярное авиасообщение между Россией и Кубой.

Прямое авиасообщение было приостановлено из-за санкций в марте 2022 года, из-за чего добраться до Гаваны из Москвы стало возможно только с пересадками.

Владимир Путин 10 мая 2023 года отменил запрет на прямое авиасообщение с Грузией, действовавший с июня 2019 года. Первый после возобновления авиасообщения самолёт из Москвы приземлился в Тбилиси 19 мая.

В 2023 году Россия и Мьянма возобновили прямое авиасообщение между странами, прерванное 30 лет назад.