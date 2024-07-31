Тегеран, 31 июля, 2024, 15:24 — ИА Регнум. В Иране объявили трёхдневный траур в связи с убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате ракетного удара по Тегерану, передаёт 31 июля агентство IRNA.

TASS / EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

«На фоне гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании правительство Исламской Республики Иран выпустило заявление, объявив трёхдневный национальный траур», — пишет агентство.

Как передавало ИА Регнум, ночью 31 июля 61-летний глава политбюро и один из его телохранителей погибли в результате ракетного удара по дому в Тегеране. ХАМАС официально подтвердило смерть Исмаила Хании. В Иран он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Представитель ХАМАС в Ливане Махмуд Тах возложил ответственность за убийство Хании на Израиль и США. Он заявил, что израильская атака была согласована с Вашингтоном.

Заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании Муса Абу Марзук назвал убийство главы политбюро трусливым актом, который не останется без ответа. Представитель движения Сами Абу Зухри также отметил, что произошедшее серьёзно подогреет конфликт, но не поможет Израилю в борьбе против ХАМАС.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает убийство Хании и подчеркнул, что подобные действия направлены против попыток установления мира в регионе. Произошедшее в Тегеране может дестабилизировать и без того напряжённую ситуацию, подчеркнул он.

Замглавы российского МИД Михаил Богданов в свою очередь отметил, что гибель главы политбюро является политическим убийством и такие действия грозят дальнейшей эскалацией. По его словам, произошедшее негативно скажется на ходе переговоров по ближневосточному урегулированию, которые проходят в Дохе.