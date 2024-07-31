Москва, 31 июля, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Причастного к двум диверсиям на Московской железной дороге (МЖД) агента Службы безопасности Украины (СБУ) Сергея Кармазина приговорили к 25 годам лишения свободы. Об этом сообщили в УФСБ по Москве и Московской области.

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По данным спецслужбы, Карамзин был завербован сотрудниками СБУ в Польше при участии польских спецслужб. Подготовка осуждённого велась в Риге, где ему помогли сотрудники спецслужбы Латвии, добавили в УФСБ.

По версии следствия, в конце ноября 2022 года Карамзин прибыл в Россию под видом беженца. Уточняется, что осуждённый по заданию украинских спецслужб поджёг два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД.

«Украинец признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и приговорен к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых шести лет в тюрьме со штрафом в размере 700 рублей», — сообщили в УФСБ.

Как передавало ИА Регнум, 30 июля ФСБ Херсонской области задержала жителя Новой Каховки по подозрению в государственной измене. Отмечалось, что с августа 2023 года фигурант по заданию украинских спецслужб осуществлял сбор и передачу СБУ сведений о местах дислокации российских военных, а также вооружения и военной техники ВС России с целью срыва выполнения военными задач в рамках спецоперации.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Задержанному грозит до пожизненного лишения свободы.

29 июля Росгвардия сообщила, что в Запорожской и Херсонской областях были задержаны 25 местных жителей, подозреваемых в пособничестве Вооружённым силам Украины (ВСУ). Подозреваемых передали сотрудникам МВД и ФСБ.