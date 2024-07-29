Москва, 29 июля, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Сотрудники Росгвардии задержали в Запорожской и Херсонской областях 25 местных жителей, подозреваемых в пособничестве Вооружённым силам Украины (ВСУ), сообщает 29 июля пресс-служба ведомства.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Задержания прошли в ходе спецмероприятий после получения информации от военной контрразведки. Подозреваемых передали сотрудникам МВД и ФСБ.

Уточняется, что четверо из них занимались шпионажем. Они собирали информацию о действиях российских силовиков и передавали украинским кураторам. Восьмерых задержанных подозревают в госизмене.

Несколько местных жителей распространяли в Сети призывы к террористической деятельности. Другие задержанные состояли в запрещённых организациях и финансировали их деятельность.

У предполагаемых пособников ВСУ изъяли гранаты, огнестрельное оружие, средства фотофиксации передвижения войск и носители информации. По всем фактам проводятся проверки, добавили в Росгвардии.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области завербованного россиянина, который через мессенджер Telegram передавал ВСУ данные о подразделениях ВС России для нанесения по ним ударов.

В Донецке задержали гражданина России, который по заданию Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины планировал подорвать служебный автомобиль Министерства обороны РФ. На предоставленных ФСБ кадрах видно, как мужчина извлекает из тайника взрывное устройство, затем его задерживают. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту, задержанный дал признательные показания.