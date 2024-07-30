Херсон, 30 июля, 2024, 11:26 — ИА Регнум. ФСБ Херсонской области задержала жителя Новой Каховки по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили УФСБ России по региону.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что с августа 2023 года фигурант по заданию украинских спецслужб осуществлял сбор и передачу СБУ сведений о местах дислокации российских военных, а также вооружения и военной техники ВС России с целью срыва выполнения военными задач в рамках спецоперации.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ). На данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установки обстоятельств, а также лиц, причастных к противоправной деятельности.

Задержанному грозит до пожизненного лишения свободы. Отмечается, что до этого в отношении подозреваемого уже было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и избрана мера пресечения в виде ареста.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее жительницу Запорожской области приговорили к семи годам колонии общего режима за подготовку теракта, а также незаконное хранение наркотиков. По версии следствия, женщина планировала совершить террористический акт в сентябре 2022 года на территории Запорожской области, однако была задержана правоохранителями. По месту жительства фигурантки в рамках следственных мероприятий были также обнаружены наркотики.

29 июля Росгвардия сообщила, что в Запорожской и Херсонской областях были задержаны 25 местных жителей, подозреваемых в пособничестве Вооружённым силам Украины (ВСУ). Подозреваемых передали сотрудникам МВД и ФСБ.

Уточнялось, что четверо из них занимались шпионажем. Они собирали информацию о действиях российских силовиков и передавали украинским кураторам. Восьмерых задержанных подозревают в госизмене.