Москва, 31 июля, 2024, 04:21 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об обязательном исполнении приобретающими российское гражданство обязанности по защите Отечества. Это следует из электронной базы нижней палаты парламента.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Военный билет. Обязанности по воинскому учету

Авторами выступили представители всех фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

В действующий закон «О гражданстве» предлагают внести положение, согласно которому неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учёт может стать основанием для прекращения российского гражданства.

С учётом поправок органы внутренних дел будут обязаны предоставлять в реестр воинского учёта сведения о мужчинах перед приведением их к присяге гражданина России.

Как сообщало ИА Регнум, Госдума рассмотрит поправки об увеличении срока срочной службы в армии для новых граждан России до двух лет, а также о повышении для них призывного возраста. Соответствующую поправку парламентарии планируют рассмотреть до конца весенней сессии (до 4 августа).

В конце 2023 года впервые лишили гражданства новых граждан РФ, уклонившихся от постановки на воинский учет. Депутат Государственной думы Михаил Делягин заявил о необходимости ужесточить правила предоставления российского гражданства. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев в свою очередь предложил выдавать паспорта России новым гражданам страны в присутствии военкома.