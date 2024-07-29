Москва, 29 июля, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Госдума до конца весенней сессии рассмотрит поправки об увеличении срока срочной службы в армии для новых граждан России до двух лет, а также о повышении для них призывного возраста, сообщила 29 июля пресс-служба нижней палаты парламента.

Сергей Аверин/РИА Новости

Сессия Госдумы продлится до 4 августа.

«Государственная дума выступает с инициативами об усилении контроля за исполнением воинской обязанности новыми гражданами России. Для них может быть увеличен срок прохождения службы в армии до 2 лет и повышен призывной возраст. Соответствующую поправку планируется рассмотреть до конца весенней сессии», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в конце 2023 года в Москве правоохранители провели рейды и выявили 569 «новых» российских граждан (мигрантов, получивших гражданство), которые поставлены на воинский учет. 103 из них были направлены в войска для прохождения срочной службы. При этом 52 уголовных дела были возбуждены за уклонение от армии, а 26 человек были объявлены в розыск.

В декабре 2023 года стало известно о первых случаях лишения гражданства новых граждан РФ, уклонившихся от постановки на воинский учет. Депутат Государственной думы Михаил Делягин заявил о необходимости ужесточить правила предоставления российского гражданства. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев в свою очередь предложил выдавать паспорта России новым гражданам страны в присутствии военкома.