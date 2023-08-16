Москва, 16 августа, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Если иностранец получает паспорт Российской Федерации, то он становится обязан защищать свою новую страну и потому вставать на воинский учёт, и к дополнительной стимуляции или условиям прибегать не нужно. Такое заявление в беседе с ИА Регнум сделал глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Ранее во время пресс-конференции глава СПЧ предложил при выдаче мигрантам российского паспорта одновременно с этим ставить их на воинский учёт.

«Не вижу здесь большой проблемы или ущемления прав. Сегодня человек получает паспорт и свободен, никто не может заставить его идти в военкомат. Стимулировать (на постановку на воинский учёт — прим. ред) не надо. Потому что это обстоятельство нашей жизни — не право, а обязанность. Каждый гражданин России обязан защищать свою страну. Поэтому тут не надо играть в какую-то стимуляцию и добреньких. Получил паспорт — обязан в случае необходимости свою новую страну защищать», — отметил Фадеев.

Глава СПЧ добавил, что соответствующие службы и ведомства продумают механизм, как синхронизировать одновременное получение паспорта гражданина России с постановкой на воинский учёт. Фадеев допустил, что саму процедуру оформления и получения паспорта для иностранцев могут организовать так, чтобы документ выдавался сразу в присутствии представителей военкомата.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в ходе двухдневного рейда на юге Санкт-Петербурга сотрудники полиции выявили свыше 100 мигрантов с гражданством России, которые не состояли на воинском учёте, они были доставлены в военкомат Фрунзенского района города. В ходе проверки стражи порядка выявили около 400 иностранных граждан, при этом 55 из них пребывали на территории России с нарушением миграционного законодательства.