Курск, 31 июля, 2024, 04:08 — ИА Регнум. В Курской области ночью 31 июля потушили пожар на одном из объектов в Курском районе, который возник в результате атаки боевиков киевского режима. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Он отметил, что благодаря пожарным удалось не допустить распространение огня. Никто не пострадал.

Смирнов написал, что выехал на место инцидента и обещал сообщить детальную информацию.

Как сообщало ИА Регнум, в Курской области после атаки украинских боевиков ночью 31 июля возник пожар на одном из объектов.

Население Курской области ночью 31 июля предупредили о ракетной опасности.

На всей территории Украины ночью 31 июля объявили воздушную тревогу.