Киев, 31 июля, 2024, 02:56 — ИА Регнум. На всей территории Украины ночью 31 июля объявили воздушную тревогу.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены начали предупреждать население областей об опасности с воздуха с 02:25 мск.

Как сообщало ИА Регнум, в Киеве ночью 31 июля на фоне воздушной тревоги раздались взрывы.

Поздним вечером 30 июля взрывы прозвучали в Киеве и Полтаве. Мэр украинской столицы Виталий Кличко написал в Telegram-канале, что звуки взрывов были слышны из-за работы средств ПВО в Киевской области.

В Курской области после атаки украинских боевиков ночью 31 июля возник пожар на одном из объектов.