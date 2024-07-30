Курск, 31 июля, 2024, 02:20 — ИА Регнум. В Курской области после атаки украинских боевиков ночью 31 июля возник пожар на одном из объектов.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Глава региона Алексей Смирнов выехал на место ЧП в Курский район.

«Нахожусь на месте вместе с представителями силовых структур. Выясняю возможные последствия и причины отсутствия сигнала тревоги», — проинформировал врио губернатора.

Как сообщало ИА Регнум, население Курской области ночью 31 июля предупредили о ракетной опасности.

В ночь на 28 июля три резервуара с топливом загорелись в Курской области. Алексей Смирнов уточнил, что украинские БПЛА атаковали нефтебазу. Пострадавших нет.

На Украине поздним вечером 30 июля звуки взрывов были слышны в Киеве и Полтаве. В столице республики и девяти областях объявили воздушную тревогу.

В ночь на 29 июля серия взрывов прогремела в украинских городах Кривой Рог Днепропетровской области и в Харькове.