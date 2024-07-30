Курск, 31 июля, 2024, 01:46 — ИА Регнум. Население Курской области ночью 31 июля предупредили о ракетной опасности. Сообщение о тревоге разместил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасность!

Глава региона рекомендовал жителя укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами. Оставаться на улице небезопасно, необходимо зайти в ближайшее здание.

Сообщение о ракетной опасности в Курской области было опубликовано в 01:34 мск.

Как передавало ИА Регнум, в Брянской области силы противовоздушной обороны России уничтожили вражеский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Три резервуара с топливом загорелись в Курской области в ночь на 28 июля. Врио главы региона сообщил, что украинские БПЛА атаковали нефтебазу. Он уточнил, что ни жители района, ни сотрудники предприятия в результате атаки не пострадали.