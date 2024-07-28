Киев, 29 июля, 2024, 02:22 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в украинских городах Кривой Рог Днепропетровской области и в Харькове. Об этом 29 июля сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Кривой Рог — взрывы… Харьков — взрывы», — указано в публикации. Кроме того, сообщается о появлении беспилотников над севером Днепропетровской области и над Кировоградской областью.

Согласно данным онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги в Харьковской области звучит с 21:16 мск 28 июля, а в Днепропетровской области — с 00:11 мск 29 июля.

Ранее ИА Регнум сообщало о серии взрывов, прогремевших в Одессе 27 июля, а также о взрывах в украинском Днепропетровске. Отмечалось, что через промежуток времени после первых взрывов последовали повторные.

25 июля в Харьковской области сигнал воздушной тревоги звучал более двух суток. Это самая продолжительная воздушная тревога за всё время с начала конфликта на Украине.