Курск, 28 июля, 2024, 08:31 — ИА Регнум. Три резервуара с топливом загорелись в Курской области после атаки украинских дронов, сообщил 28 июля врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Глава региона сообщил, что украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Курском районе в ночь на 28 июля.

«Загорелись три резервуара с топливом», — написал Смирнов.

Он уточнил, что ни жители района, ни сотрудники предприятия в результате атаки не пострадали. Пожар на одном из резервуаров уже потушили.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 28 июля российские силы противовоздушной обороны сбили над Курской областью два украинские дрона. Как сообщило Министерство обороны России, ещё пять БПЛА ВСУ штатные средства ПВО уничтожили в Белгородской области.

Накануне, 27 июля, Смирнов сообщал о четырёх пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ на Глушковский район Курской области: взрывчатку украинские коптеры сбросили на двоих рыбаков и на автомобиль с пассажиром.