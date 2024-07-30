Киев, 30 июля, 2024, 23:24 — ИА Регнум. На Украине поздним вечером 30 июля звуки взрывов были слышны в Киеве и Полтаве. В столице республики и девяти областях объявили воздушную тревогу.

Wojtek Jargilo / EPA / ТАСС

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены предупредили в 22:58 мск об опасности с воздуха население Киева и Киевской области, а также Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Полтавской, Черниговской и Сумской областей.

Издание «Страна. ua» сообщило, что в Киеве прогремели взрывы. Мэр города Виталий Кличко написал в Telegram-канале, что звуки взрывов слышны из-за работы средств ПВО в области.

Телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Полтаве.

Подробности инцидентов не приводятся.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 29 июля серия взрывов прогремела в украинских городах Кривой Рог Днепропетровской области и в Харькове.

28 июля представитель харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что в Слободском районе Харькова получило повреждения транспортное предприятие.

ВСУ обстреляли 30 июля Шебекино второй раз за сутки. По предварительной информации, пострадавших нет.