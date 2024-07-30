Тоскана, Италия, 30 июля, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Налоговая полиция Италии 29 июля наложила арест на активы и недвижимость российского бизнесмена, имя которого официально пока не раскрывается. Известно, что он владеет замком Торро дель Галло в Тоскане (XII век). Общая стоимость арестованных активов — 44,4 млн долларов. Подробности сообщило итальянское издание Corriere Fiorentino.

ТАСС/ Василий Смирнов

Арест недвижимости был основан на обвинениях украинских следователей россиянина в коррупции, мошенничестве и отмывании денег.

По информации СМИ, владелец замка — предприниматель Алексей Федоричев — является основателем компании Fedcom Group, специализирующейся на торговле удобрениями и сырьем. Ранее он входил в число богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Бывший покровитель футбольных команд «Динамо» и «Ростов» на данный момент спонсирует As Monaco Basket.

По данным итальянской газеты, Украина считает, что Федорычев нанёс ущерб Одесской области на 6 млн долларов.

По версии следствия, бизнесмен, контролировавший базирующуюся на Кипре Lirtavis Enterprises ltd, в апреле 2014 года заплатил более 667 тыс. долларов председателю совета директоров публичного акционерного общества «Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины», чтобы заключить контракты на поставку сельскохозяйственной продукции «по ценам значительно ниже рыночных и на выгодных условиях оплаты».

Из открытых источников известно, что сырьевой трейдер, владелец двух морских терминалов, бывший владелец футбольных клубов «Динамо» (Москва) и «Ростов» 68-летний Алексей Федорычев на данный момент живёт в Монте-Карло. У него кроме российского паспорта есть также паспорта Венгрии и Уругвая.

Официальной информации о том, что арестованный в Италии замок принадлежит именно Федорычеву, нет.

Как сообщало ИА Регнум, олигархи с Украины, имевшие активы в Крыму, уже лишились наиболее крупных объектов, которые попали в собственность региона или были переданы российским инвесторам, сообщил журналистам председатель крымского парламента Владимир Константинов.

В октябре 2023 года квартиру семьи Зеленских в Крыму власти региона продали в рамках аукциона за 44 млн 356 тыс. рублей. Отмечалось, что этот лот стал самым востребованным объектом недвижимости среди выставленных на торги.

Крым получил в собственность квартиру семьи украинского политика и предпринимателя Виталия Хомутынника, который является соратником главы киевского режима Владимира Зеленского. Объект недвижимости находится в посёлке Ливадия на южном берегу полуострова.

Приставы изъяли и передали в доход российского бюджета акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и 503 объекта недвижимости должников по его делу.